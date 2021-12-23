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  4. 2021'in en popüler siteleri belli oldu! İlk sırada sürpriz bir isim var

2021'in en popüler siteleri belli oldu! İlk sırada sürpriz bir isim var

23.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılının en popüler internet siteleri sıralandı. Cloudflare, 2021'de dünyanın en popüler sitelerini açıkladı. 2021 yılının en popüler internet sitesi sıralamasında ilk sırada ise sürpriz bir şekilde Google'ı tahtından indiren TikTok yer aldı.

2021'in en popüler siteleri belli oldu! İlk sırada sürpriz bir isim var

Günler gelip geçiyor, yıllar da öyle. Öyle ki artık 2022'yi karşılamak üzere koca bir yılı tamamlamak üzereyiz. Ancak yılların gelip geçmesine rağmen tamamlanmayan, aksine genişledikçe genişleyen bir alan var. Evet, internetten ve internetteki trafikten bahsediyoruz. Takvimler hangi yılı gösteriyor olursa olsun gelişmeye devam eden internetin 2021 yılında en popüler siteleri ise açıklandı.

GOOGLE'I TAHTINDAN İNDİRDİ

Cloudflare'a göre TikTok, son yılların zirvesinde yer alan Google'ı tahtından etti ve 2021'de dünyanın en popüler internet sitesi oldu.

TikTok

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Google, TikTok'un liderliğiyle ikinci sıraya düşerken, üçüncü sırada Meta çatısı altında yer alan ve metaverse planları ile gündemden düşmeyen Facebook yer aldı.

2020'nin en popüler 10 internet sitesi arasında yedinci sırada bulunan TikTok'un başarısı oldukça sürpriz oldu. 2020'deki listede yer alan Instagram ise bu yıl listeye giremedi. Cloudflare'a göre en popüler internet siteleri şöyle sıralandı:

İŞTE DÜNYANIN EN POPÜLER İNTERNET SİTELERİ

  1. TikTok.com
  2. Google.com
  3. Facebook.com
  4. Microsoft.com
  5. Apple.com
  6. Amazon.com
  7. Netflix.com
  8. YouTube.com
  9. Twitter.com
  10. WhatsApp.com


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