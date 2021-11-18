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2021'in en yaygın şifrelerini görünce çok şaşıracaksınız!

18.11.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in en yaygın şifreleri belli oldu. Güvenli bir şifre olmadığı birçok kez dile getirilen "123456" ise şaşırtıcı bir şekilde listenin en başında.

2021'in en yaygın şifrelerini görünce çok şaşıracaksınız!

Güvenilir bir şifre belirlemek için pek çok yol var. Kendi kombinasyonunuzu oluşturabilir ya da kimsenin aklına gelmeyecek bir kelimeyi kendinizce harmanlayarak şifre haline getirebilirsiniz. Ancak 2021 için hazırlanan en çok kullanılan şifresine bakılırsa insanlar bu yolu tercih etmedi.

ŞİFRELER 2021'DE DE GÜVENLİ DEĞİL

NordPass tarafından hazırlanan, ülkelere ve cinsiyete dayalı listeye göre insanlar, ne yazık ki siber saldırganların kolayca çözebildikleri, güvenli bir şifre çözümü olmadığı birçok kez dile getirilen "123456", "qwerty" ve "password" gibi şifreler konusunda taviz vermeyi reddetti ve bu şifreleri yaygın bir şekilde kullandı.

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Bu arada şaka yapmıyoruz, gerçekten de aşağıdaki şifrelerin büyük bir kısmı çok kısa bir sürede, hatta bir saniyenin altında kırabiliyor.

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 25 ŞİFRE

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 12345
  4. qwerty
  5. password
  6. 12345678
  7. 111111
  8. 123123
  9. 1234567890
  10. 1234567
  11. qwerty123
  12. 000000
  13. 1q2w3e
  14. aa12345678
  15. abc123
  16. password1
  17. 1234
  18. qwertyuiop
  19. 123321
  20. password123
  21. 1q2w3e4r5t
  22. iloveyou
  23. 654321
  24. 666666
  25. 987654321

TÜRKİYE'DE İSE EN ÇOK BU ŞİFRELERİ KULLANIYORUZ

Türkiye'de ise durum pek farklı değil. Hazırlanan listeye göre Türkiye'de en çok "123456" gibi sayı sıralamaları ve "password" revaçta. Siber saldırganların bu şifreleri kırması ise daha önce de söylediğimiz gibi bir saniye bile sürmüyor.

şifre

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Ancak Türkiye'de futbol takımlarının ismini, kendi ismini veya şehir ismini kendine şifre olarak belirleyenlerin sayısı da bir hayli yüksek. Ayrıca şifresinin "sanane" olarak belirleyenler de var.

Türkiye'de en yaygın kullanılan 25 şifre ise şöyle:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 12345
  4. password
  5. 12345678
  6. 1234567
  7. sanane
  8. 1234567890
  9. galatasaray
  10. asdasd
  11. fenerbahce
  12. istanbul
  13. mustafa
  14. 1q2w3e4r
  15. mehmet
  16. ankara
  17. 9876543210
  18. zeynep
  19. 12345678910
  20. asdfgh
  21. 123654
  22. 654321
  23. asd123
  24. serseri
  25. 147258369
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Türkiye
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