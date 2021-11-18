2021'in en yaygın şifrelerini görünce çok şaşıracaksınız!

Güvenilir bir şifre belirlemek için pek çok yol var. Kendi kombinasyonunuzu oluşturabilir ya da kimsenin aklına gelmeyecek bir kelimeyi kendinizce harmanlayarak şifre haline getirebilirsiniz. Ancak 2021 için hazırlanan en çok kullanılan şifresine bakılırsa insanlar bu yolu tercih etmedi.

ŞİFRELER 2021'DE DE GÜVENLİ DEĞİL

NordPass tarafından hazırlanan, ülkelere ve cinsiyete dayalı listeye göre insanlar, ne yazık ki siber saldırganların kolayca çözebildikleri, güvenli bir şifre çözümü olmadığı birçok kez dile getirilen "123456", "qwerty" ve "password" gibi şifreler konusunda taviz vermeyi reddetti ve bu şifreleri yaygın bir şekilde kullandı.

Bu arada şaka yapmıyoruz, gerçekten de aşağıdaki şifrelerin büyük bir kısmı çok kısa bir sürede, hatta bir saniyenin altında kırabiliyor.

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 25 ŞİFRE

123456 123456789 12345 qwerty password 12345678 111111 123123 1234567890 1234567 qwerty123 000000 1q2w3e aa12345678 abc123 password1 1234 qwertyuiop 123321 password123 1q2w3e4r5t iloveyou 654321 666666 987654321

TÜRKİYE'DE İSE EN ÇOK BU ŞİFRELERİ KULLANIYORUZ

Türkiye'de ise durum pek farklı değil. Hazırlanan listeye göre Türkiye'de en çok "123456" gibi sayı sıralamaları ve "password" revaçta. Siber saldırganların bu şifreleri kırması ise daha önce de söylediğimiz gibi bir saniye bile sürmüyor.

Ancak Türkiye'de futbol takımlarının ismini, kendi ismini veya şehir ismini kendine şifre olarak belirleyenlerin sayısı da bir hayli yüksek. Ayrıca şifresinin "sanane" olarak belirleyenler de var.

Türkiye'de en yaygın kullanılan 25 şifre ise şöyle: