2021'in en yaygın şifrelerini görünce çok şaşıracaksınız!

Güvenilir bir şifre belirlemek için pek çok yol var. Kendi kombinasyonunuzu oluşturabilir ya da kimsenin aklına gelmeyecek bir kelimeyi kendinizce harmanlayarak şifre haline getirebilirsiniz. Ancak 2021 için hazırlanan en çok kullanılan şifresine bakılırsa insanlar bu yolu tercih etmedi.
NordPass tarafından hazırlanan, ülkelere ve cinsiyete dayalı listeye göre insanlar, ne yazık ki siber saldırganların kolayca çözebildikleri, güvenli bir şifre çözümü olmadığı birçok kez dile getirilen "123456", "qwerty" ve "password" gibi şifreler konusunda taviz vermeyi reddetti ve bu şifreleri yaygın bir şekilde kullandı.
Bu arada şaka yapmıyoruz, gerçekten de aşağıdaki şifrelerin büyük bir kısmı çok kısa bir sürede, hatta bir saniyenin altında kırabiliyor.
Türkiye'de ise durum pek farklı değil. Hazırlanan listeye göre Türkiye'de en çok "123456" gibi sayı sıralamaları ve "password" revaçta. Siber saldırganların bu şifreleri kırması ise daha önce de söylediğimiz gibi bir saniye bile sürmüyor.
Ancak Türkiye'de futbol takımlarının ismini, kendi ismini veya şehir ismini kendine şifre olarak belirleyenlerin sayısı da bir hayli yüksek. Ayrıca şifresinin "sanane" olarak belirleyenler de var.
Türkiye'de en yaygın kullanılan 25 şifre ise şöyle:
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