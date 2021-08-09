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  4. 2021'in ikinci çeyreğinde daha az DDoS saldırısı gözlemlendi

2021'in ikinci çeyreğinde daha az DDoS saldırısı gözlemlendi

09.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in ikinci çeyreğinde toplam DDoS saldırı sayısı, 2020'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 38,8, 2021'de bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 azaldı.

2021'in ikinci çeyreğinde daha az DDoS saldırısı gözlemlendi

Kaspersky açıklamasına göre, son zamanlarda dolandırıcılar DDoS saldırılarını güçlendirmenin yollarını arıyor. Bu arayışla birlikte NAT için Oturum Geçişi Yardımcı Programları (STUN) protokolü aracılığıyla yapılan saldırıların sayısı arttı. Görünen başka bir eğilim, DNS çözümleyicilerindeki TsuNAME güvenlik açığından DNS sunucularına saldırmak için yararlanılması oldu. Bu durum özellikle Xbox Live, Microsoft Teams, OneDrive ve diğer Microsoft bulut hizmetlerinde kesintilere yol açtı. İnternet servis sağlayıcıları da DDoS saldırılarından etkilendi.

  1. çeyrekteki genel durum nispeten sakindi. 2021'in ikinci çeyreğinde toplam DDoS saldırı sayısı, 2020'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 38,8, 2021'de bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 azaldı. Ortalama DDoS saldırılarının sayısı günde 500 ile 800 arasında dalgalandı. En sessiz günde sadece 60 saldırı kaydedilirken, en yoğun günde bu sayı 1.164'e ulaştı.

ABD LİDER OLDU

Bu dönemde DDoS saldırılarının coğrafyası da değişti. ABD, DDoS saldırılarının miktarında (yüzde 36) bir kez daha lider oldu. Aynı zamanda bu yıla kadar bu alanda düzenli olarak birinci sırada yer alan Çin (yüzde 10,2) zemin kaybetmeye devam ediyor. Üçüncü sırada listeye yeni giren Polonya (yüzde 6,3) yer aldı ve payını yüzde 4,3 artırdı. Brezilya payını neredeyse ikiye katlayarak yüzde 6’ya ulaştı ve dördüncü sırada yer aldı. Daha önce ilk üçte yer alan Kanada yüzde 5,2 ile beşinci sıraya geriledi.

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Uzmanlar, ayrıca hangi ülkelerin botnet ağlarını genişletmek üzere nesnelerin interneti cihazlarına saldıran botlara ve kötü niyetli sunuculara eğilimli olduğunu da analiz etti. Sonuçlar, saldırıları gerçekleştiren cihazların çoğunluğunun Çin (yüzde 31,8), ABD (yüzde 12,5) ve Almanya'da (yüzde 5,9) olduğunu gösteriyor.

"DDOS SALDIRILARINA KARŞI KORUNMAK İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER UYGULAYIN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky DDoS Protection İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev, "2021'in ikinci çeyreği beklediğimiz gibi sakin geçti. Toplam saldırı sayısında bir önceki çeyreğe göre bu dönem için tipik olan ve yıllık olarak gözlemlediğimiz hafif bir düşüş yaşandı. Geleneksel olarak bu düşüşü tatillerin başlangıcıyla ilişkilendiririz. 2021'in üçüncü çeyreğinde DDoS saldırılarında keskin bir yükseliş veya düşüşe dair herhangi bir koşul öngörmüyoruz. Piyasa, uzun süredir istikrarlı bir şekilde yüksek seyreden kripto para değerine büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam edecek." ifadelerini kulandı.

İŞTE UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, DDoS saldırılarına karşı korunmak için şunları öneriyor:

"DDoS saldırılarına nasıl yanıt verileceğini anlayan uzmanlar atayarak web kaynağı operasyonlarını güvenceye alın. İnternet servis sağlayıcılarıyla yapılanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf sözleşmelerinizi ve iletişim bilgilerini doğrulayın. Bu, bir saldırı durumunda ekiplerin sözleşmelere hızla ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu DDoS saldırılarına karşı korumak için profesyonel çözümler uygulayın.

Beklenmedik trafik eğilimlerini belirlemek için ağ ve uygulama izleme araçlarını kullanmak iyi bir seçenektir. Şirketinizin tipik trafik kalıplarını ve özelliklerini anlayarak, DDoS saldırısının belirtisi olan olağandışı etkinliği daha kolay belirlemeyecek temel kurallar oluşturabilirsiniz. Olası bir DDoS saldırısında iş açısından kritik hizmetleri hızla geri yükleyecek konuma gelebilmek için bir B planı oluşturun."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
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