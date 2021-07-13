2021'in ilk yarısındaki en güçlü Android akıllı telefonlar açıklandı

2021 yılının ilk yarısında birçok akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefonlar piyasaya sürdü. Bu telefonlar, sundukları üstün özelliklerle adeta birbirleriyle yarıştı. Hatta yarışmaya da devam ediyorlar. Kıyaslama platformu Master Lu ise bu yılın ilk yarısında en iyi performans gösteren Android akıllı telefonların listesini açıkladı.
En güçlü Android akıllı telefonlar listesinde ilk üç sırayı ilginç bir şekilde oyun telefonları alıyor. Bu da oldukça dikkat çekiyor. Bu telefonlar ise Snapdragon 888 işlemcili Black Shark 4 Pro, ASUS ROG Gaming Phone 5 Phantom ve ZTE Nubia Red Magic 6 olarak sıralanıyor. Tam sıralama ve telefonların aldıkları puan ise şöyle:
Önümüzdeki haftalarda birkaç amiral gemisi akıllı telefonun daha piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni cihazların çoğunun ise Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemcisi ile desteklenmesi muhtemel.
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