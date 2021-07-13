2021'in ilk yarısındaki en güçlü Android akıllı telefonlar açıklandı

2021 yılının ilk yarısında birçok akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefonlar piyasaya sürdü. Bu telefonlar, sundukları üstün özelliklerle adeta birbirleriyle yarıştı. Hatta yarışmaya da devam ediyorlar. Kıyaslama platformu Master Lu ise bu yılın ilk yarısında en iyi performans gösteren Android akıllı telefonların listesini açıkladı.

İLK ÜÇ TELEFON AYNI KATEGORİDE

En güçlü Android akıllı telefonlar listesinde ilk üç sırayı ilginç bir şekilde oyun telefonları alıyor. Bu da oldukça dikkat çekiyor. Bu telefonlar ise Snapdragon 888 işlemcili Black Shark 4 Pro, ASUS ROG Gaming Phone 5 Phantom ve ZTE Nubia Red Magic 6 olarak sıralanıyor. Tam sıralama ve telefonların aldıkları puan ise şöyle:

İŞTE 2021'İN İLK YARISINDAKİ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

Xiaomi Black Shark 4 Pro - 938 bin 991 puan

ASUS ROG Gaming Phone 5 Phantom - 925 bin 589 puan

Nubia Red Magic 6 Pro - 901 bin 557 puan

Vivo X60 Pro+ - 878 bin 111 puan

iQOO 7 - 876 bin 316 puan

Xiaomi Mi 11 Ultra - 863 bin 342 puan

Oppo Find X3 Pro - 858 bin 716 puan

Realme GT - 856 bin 508 puan

OnePlus 9 Pro - 854 bin 330 puan

Redmi K40 Pro - 854 bin 223 puan

Önümüzdeki haftalarda birkaç amiral gemisi akıllı telefonun daha piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni cihazların çoğunun ise Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemcisi ile desteklenmesi muhtemel.

