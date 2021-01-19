2021’in yeni trendi maymun kuyruğu sakalı ile tanışın

Yüzün etrafında kıvrılarak maymun kuyruğu gibi görünen sakal modası, favori olarak yanaktan aşağı iniyor, çenenin altından geçerek dudağın kenarında kıvrılıyor ve bıyıkla birleşiyor.

Karantina kısıtlamaları devam ederken, dünyanın dört bir yanında insanlar evlerinde kendi başına vakit geçirirken yaşanan can sıkıntısı sıra dışı deneyler yapmayı kaçınılmaz kılabilir.

MAYMUN KUYRUĞU SAKALI

Maymun kuyruğu sakalı, 2021 trendi olmasına rağmen, izini 2019’a dek sürmek mümkün. Eylül 2019’da beyzbol oyuncusu Mike Fiers bu sıra dışı sakal traşıyla takım arkadaşlarını şaşırtacağını ve eğlendireceğini düşünmüş ve “Beni bunu yapmak için kışkırttılar. Bunu yapabileceğimi düşünmediler ama ben umursamadım” demişti.

Fiers bu stili uzun süre devam ettirmese de, sakalı hafızalardan silinmedi.

Dünyanın dört bir yanından erkekler bu sakal modasını takip ederken, bazıları da yeni trendi şiddetle reddediyor. Twitter’da bir kullanıcı “Maymun kuyruğu sakallar beni şiddetle rahatsız ediyor” dedi.



