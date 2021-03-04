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2021 İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS başvuru 2021

04.03.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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2021 İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS başvuru 2021

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.sınıflar ve hazırlık sınıflarını kapsayan bir bursluluk sınavıdır. 2021 İOKBS sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, sınav tarihini ve başvuru tarihlerini araştırıyor. 2021 İOKBS sınavı ne zaman?

MEB tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavını son günlerde binlerce öğrenci ve veli araştırıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve nasıl başvuru yapacaklarını öğrenmeye çalışıyor. İşte 2021 İOKBS başvuru ve sınav tarihleri!

İOKBS 2021 ne zaman?

Öğrencilerin ve velilerin heyecanla bekledikleri İOKBS başvuruları, 8 Şubat – 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar, MEB ve E-Okul sistemi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Yapılan açıklamalara göre sınav tarihi ise 25 Nisan 2021’de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00 olarak belirlendi. Birçok öğrencinin ve velinin beklediği bu sınav için erteleme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), tek oturumda gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Haziran’da internet üzerinden ilan edilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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