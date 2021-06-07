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İstanbul lise taban puanları 2021 ve LGS yüzdelik dilimleri! 2021 İstanbul nitelikli liselerin listesi...

07.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Merakla beklenen sınavın sonrasında öğrenciler yanıtlamış oldukları net soruların puanına göre yaşadıkları ilin LGS lise taban puanlarını araştırmaya koyuldu. İstanbul liseleri taban puanları en çok merak edilen şehirlerin başında geliyor. Peki İstanbul lise taban puanları 2021 ve LGS yüzdelik dilimleri neler? İşte 2021 İstanbul lise taban puanları ve nitelikli liselerin listesi...

İstanbul lise taban puanları 2021 ve LGS yüzdelik dilimleri! 2021 İstanbul nitelikli liselerin listesi...

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü düzenlendi. Sınavın sonrasında öğrenciler yanıtladıkları net soruların puanlarına göre yaşadıkları ilin LGS lise taban puanlarını merak edip araştırmaya başladı. İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak edilen İstanbul liseleri taban puanları en çok merak edilen şehirlerin başında gelmekte. Peki 2021 İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri neler?

2021 İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ NELER?

Heyecanla beklenen ve milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde düzenlendi. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru yanıtladı. Sınav sonrası öğrenciler ve veliler LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırmaya koyuldu. LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da erişime açılmış olacak. Öğrenciler, cevaplamış oldukları sorulara göre LGS 2021 puanlarını hesaplamaya başladı.

İstanbul'da yer alan liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bölgede bulunan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat çeken diğer unsurlardan oldu. İşte 2021 İstanbul lise taban puanları ve İstanbul'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri...

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul LGS Liselere Geçiş Sınavı
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