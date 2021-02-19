2021 kandil tarihleri: Miraç ,Berat ve Mevlit kandili ne zaman? İşte Kadir gecesi ve mübarek kandil tarihleri!

2021 kandil tarihleri Diyanet'in dini günler takviminden araştırılmaya başlandı. Üç ayların gelmesi ve geçtiğimiz 18 Şubat 2021 tarihinde Regaip kandilinin idrak edilmesinin ardından Miraç ,Berat ve Mevlit kandili ne zaman sorusu gündem oldu. Üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyasında dini ibadetler için heyecanla beklenen zamanlardır. Vatandaşlar kandillerde dili vecibelerle değerlendirilecek ve İslam alemi bu kutlu günde ibadetleri ile dualar edecektir. İbadetlerin en hayırlı olarak bilinen kandil günleri 2021'de ne zaman idrak edileceğini sizler için araştırdık. Miraç ,Berat ve Mevlit kandili ne zaman? İşte Kadir gecesi ve mübarek kandil tarihleri!
2021 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2021 yılında mübarek günler ve kutsal geceler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Regaip kandili 18 Şubat 2021,
Miraç kandili 10 Mart 2021,
Berat kandili 27 Mart 2021,
Ramazan ayı 13 Nisan 2021'de başlayacak,
Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de bitecek,
Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
Yine Ramazan ayı içinde olan ve “bin aydan daha hayırlı” olarak tabir edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek,
Mevlit kandili 17 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.
2021 yılının başlamasına kısa bir zaman kalmasının ardından 2021 dini günler takvimi şimdiden araştırılmaya başlandı.İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte gerçekleşecek merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar için değerli olan ve islam aleminde önemli bir yere sahip olan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayı 2021 hangi tarihte olacak? 2021 yılında Ramazan orucuna ne zaman başlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi...
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2020 tarihinde bitecek. Ramazan bayaramı'nın ilk günü ise 13 Mayıs'ta olacak.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
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