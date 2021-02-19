2021 kandil tarihleri: Miraç ,Berat ve Mevlit kandili ne zaman? İşte Kadir gecesi ve mübarek kandil tarihleri!

2021 kandil tarihleri Diyanet'in dini günler takviminden araştırılmaya başlandı. Üç ayların gelmesi ve geçtiğimiz 18 Şubat 2021 tarihinde Regaip kandilinin idrak edilmesinin ardından Miraç ,Berat ve Mevlit kandili ne zaman sorusu gündem oldu. Üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyasında dini ibadetler için heyecanla beklenen zamanlardır. Vatandaşlar kandillerde dili vecibelerle değerlendirilecek ve İslam alemi bu kutlu günde ibadetleri ile dualar edecektir. İbadetlerin en hayırlı olarak bilinen kandil günleri 2021'de ne zaman idrak edileceğini sizler için araştırdık. Miraç ,Berat ve Mevlit kandili ne zaman? İşte Kadir gecesi ve mübarek kandil tarihleri!

2021 KANDİL TARİHLERİ

2021 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2021 yılında mübarek günler ve kutsal geceler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Regaip kandili 18 Şubat 2021,

Miraç kandili 10 Mart 2021,

Berat kandili 27 Mart 2021,

Ramazan ayı 13 Nisan 2021'de başlayacak,

Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de bitecek,