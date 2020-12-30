2021 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu... 2021 KPSS ortaöğretim ve önlisans puan türüne göre memur alan kurumlar listesi!

Son dakika KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan yerler araştırılıyor... 2020 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunun açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen lise ve önlisans mezunu memur adaylarının araştırdığı memur alan kurumlar listesi haberimizde...
KPSS P1 puan türü Genel Yetenek- Genel Kültür sınav sonuçlarının
hesaplanmasıyla ortaya çıkan puan türüdür. KPSSP1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi yüzde 30 puan etkilidir. KPSS P1 puan türü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olanlar kişileri kapsar.
KPSS P1 puan türüyle alım yapan kurumları;
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
BİST Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Bakanlık bünyesinde açılan Mühendislik Kadroları
KPSS P2 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek yüzde 60 Genel Kültür yüzde
40 etkili olmaktadır. P2 puan türü önlisans ve ortöağretim mezunları için
hesaplanmaz.
KPSS P2 puanıyla alım yapan kurumları;
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda
türüdür. KPSS P3 puanının hesaplama işlemi yapılırken; Genel Yetenek yüzde 50
oranında etkiliyken Genel Kültür'de yüzde 50 ağırlığa sahiptir. Adaylar KPSS
B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu
puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde
edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 puan türüyle alım yapan kurumlar;
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
Kamu Personeli Seçme önlisans sınav sonucuna göre hesaplanan puan türü
P93'tür. Önlisans KPSS sadece 2 yılda bir yapılmaktadır. Fakat alım yapılırken her yıl işlem uygulanır.
KPSS P93 puanıyla alım yapan kurumlar;
Belediyelerde zabıta memuru
Kamu kurumlarında şoför
Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur
İşletmen & kontrolör
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Anbar memuru
Hizmetli
Kaloriferci
Polis
KPSS P94 puan türü, ortaöğretim sınav sonuçlarıyla hesaplanan puan
türüdür. Standart sapmaya göre her aday yaptıkları netler üzerinden kpssp94
puanı almaktadır.
KPSS Ortaöğretim puanıyla alım yapan kurumlar;
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Darülaceze Başkanlığı
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