2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS'de kim birinci oldu?

2021 LGS sınavına bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvuruda bulundu. Uzmanlar bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonun sınava katılmış olabileceğini açıkladı. Geçen sene sınava giren öğrenci sayısının 1 milyon 800 bin olduğu biliniyordu. 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği sebebiyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kayıtların yapılması ve bu öğrencilerin de 2020 LGS' de sınava giriyor olması büyük bir katılım oranını göstermişti. Bu sene öğrenci sayısının normal seviyeye gelmesi nedeniyle, öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme durumunun önceki yıla göre daha fazla artış gösterdiği söyleniyor.

Heyecanla beklenen 2021 LGS sınavı, 6 Haziran 2021 Pazar günü binlerce öğrencin katılımı ile düzenlendi. İyi bir lise kazanmak isteyen öğrenciler, zorlu sınav maratonuna katılıp 40 soru karşısında ter döktü. Zorlu sınavın ardından 2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu, 2021 LGS birincileri kim soruları araştırılıyor. Peki 2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu?

LGS kapsamında bulunan merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilmesi yapılacak. Bu çerçevede sınavla öğrenci alan okullara toplamda 174 bin 160 öğrenci alımı yapılacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930, sosyal bilimler liselerine ise 10 bin 142 kontenjan ayrılmış durumda.

2021 LGS BİRİNCİSİ KİM?

Geçtiğimiz sene Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayıp tam puan alan Ali Fuad Erkan, İzmir Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören Enes Akbaş, Bursa'da Orhangazi Ortaokulu'nda eğitim gören Konuralp Yüce, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, Sivas'ta yaşayan Yiğit Emre Yıldırım tüm soruları doğru yanıtlayarak 2020 LGS birincileri olmuştu. Bu senenin LGS birincileri henüz açıklanmadı ancak sınav sonuçlarının ilanının ardından yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

