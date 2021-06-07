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2021 LGS sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2021 LGS soru kitapçığı indir!

07.06.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün gerçekleşen LGS sınavının soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. 2021 LGS sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte 2021 LGS soru kitapçığı indirme linki...

2021 LGS sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2021 LGS soru kitapçığı indir!
  1. sınıf öğrencilerinin öğrenim dönemi boyunca iyi bir liseye giriş yapmak için çalıştığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı geçtiğimiz gün gerçekleşti. 6 Haziran Pazar yapılan LGS sınavında öğrenciler ilk oturum olan sözel, ikinci oturum olan sayısal sorularını kendilerine verilen süre içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınavın ardından 2021 LGS sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlamıştı. LGS sayısal, sözel soru ve cevap anahtarı yayınlandı. İşte 2021 LGS soru kitapçığı indirme linki...

LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI 2021 LGS SORU KİTAPÇIĞI İNDİR

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde 2021 LGS soru ve cevap anahtarı "06/06/2021 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları" başlığında yayınlandı. Sayısal ve sözel cevap anahtarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.meb.gov.tr/06062021-tarihinde-uygulanan-sinavla-ogrenci-alacak-ortaogretim-kurumlarina-iliskin-merkezi-sinavin-soru-kitapciklari-sayisal-ve-sozel-ve-cevap-anahtarlari/haber/23363/tr

Linke tıkladıktan sonra kontrol etmek istediğiniz (sayısal veya sözel) alanı seçin. Cevap anahtarı en alt sayfada yer almaktadır. Kitapçığı indirmek için sağ üst köşedeki "indir" butonuna tıklamanız yeterlidir.

2021 LGS sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2021 LGS soru kitapçığı indir!

LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de LGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı olarak karşımıza çıkıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını https://www.meb.gov.tr adresinden görebilecek. Öğrencilerin evine herhangi bir sonuç belgesinin gönderilmesi söz konusu olmayacak.

LGS SINAVI ÖĞRENCİ YORUMLARI

Geçtiğimiz gün gerçekleşen LGS sınavının ardından sınava ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı. Kimi öğrenciler sınavın kolay olduğunu iddia ederken kimileri de zor olduğunu söyledi. Ancak genel olarak bakılırsa öğrenciler sözel soruların kolay, matematik sorularının ise zor olduğu görüşündeler.

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Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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