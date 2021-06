2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte duyurulan tarih...

2021 LGS sınavı önceki hafta sonu binlerce adayın katılımıyla düzenlenmişti. 2021 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu liseye geçiş için sınava giren binlerce adayın gündeminde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, toplamda 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılım sağladığı LGS sonuçları için beklenen tarihi verdi. Peki 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 LGS sınavını geride bırakan öğrenciler sınav sonrası sonuç tarihini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS için sonuç açıklama tarihi ve detayları duyurdu.

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplamda 50 soru sorulan sınavda, 75 dakika yanıtlama süresi verilmişti. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplamda 40 soru sorulmuş ve öğrencilere yanıtlaması için 80 dakika süre verilmişti.

Sözel ve sayısal bölümlerde yer alan her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları bulunup hesaplanacak. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait olan ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.