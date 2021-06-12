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2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS soruları PDF indir

12.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının gerçekleşmesinin ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınavların açıklanacağı tarih belli oldu. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS soruları PDF indir.

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS soruları PDF indir

Milyonlarca lise öğrencisi adaylarının dönem boyunca çalıştığı LGS sınavı hafta sonu gerçekleşti. Öğrenciler, soruları doğru yanıtlamak için kendilerine verilen süre boyunca ter döktü. Sınavın ardından merakla sınav sonucunu bekleyen ve puanına göre en iyi liseleri incelemek için hazırlanan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sınav sorularını nasıl indireceğini araştırıyor. Sınavın ardından çok geçmeden LGS sözel ve sayısal soruları ve cevapları içeren soru kitapçığı yayımlandı. Peki 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 LGS soruları PDF indirme linki...

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021'de açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler sınav sonuçlarını, açıklandığı gün (30 Haziran 2021) https://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuçları öğrencilere posta ile gönderilmeyecek. Elektronik ortamdan sonuçlar öğrenilecek.

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS soruları PDF indir

2021 LGS SORULARI PDF İNDİR

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe, Din Kültürü, İngilizce LGS sözel soruları ile Matematik, Fen Bilimleri sorularını ve cevaplarını içeren 2021 LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi internet sitesinde yayımlandı.

Sözel bölüm kitapçığına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir:

https://cdn.eba.gov.tr/icerik/lgs/2021_SOZEL_BOLUM_A_.pdf

Sayısal bölüm kitapçığına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir:

https://cdn.eba.gov.tr/icerik/lgs/2021_SAYISAL_BOLUM_A_.pdf

ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI

Sınavın sona erdiği gün sosyal medyada sınava ilişkin binlerce tweet atıldı. Kimi öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken kimileri de basit olduğu görüşündeydi. Ancak öğrenci geri bildirimlerinin ortalamasına bakıldığı takdirde sözel bölümün öğrenciler için kolay, sayısal bölümün ise zor olduğu sonucuna varılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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