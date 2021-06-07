2021 LGS sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2021 LGS sınav soruları ve cevapları neler, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Binlerce adayın katılım gösterdiği 2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü düzenlendi. Sınav sonrası öğrenciler 2021 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusunu araştırmaya başladı. İlgiyle takip edilen soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki 2021 LGS sözel bölüm soruları neler?

2021 LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI...

MEB tarafından her sene düzenlenen LGS soruları ve cevapları, 6 Haziran'da düzenlenen sınavın sona ermesinin ardından adaylar için erişime açıldı. İlk oturumunun sözel, ikinci oturumunun ise sayısaldan oluştuğu toplamda iki oturumdan oluşan sınavda liseye geçiş maratonunun ilk aşaması sona ermiş durumda. Sonuçların 30 Haziran tarihinde erişime açılacağı sınavda LGS soruları ve cevap anahtarı puanını hesaplamak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.

2021 LGS sözel soru ve cevaplarını merak eden öğrenciler bu linke tıklayarak ulaşıp, puanlarını yaklaşık olarak hesaplayabilir: 2021 LGS SÖZEL BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi yani LGS 2021 sınav sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri ise ayrıca öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.



