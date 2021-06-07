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2021 LGS sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2021 LGS sınav soruları ve cevapları neler, sonuçlar ne zaman açıklanır?

07.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS sınavı geçtiğimiz 6 Haziran Pazar gününde gerçekleşmişti. Merakla beklenen 2021 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından yayımlandı. İlk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü gibi sözel sorular yer alırken ikinci oturumda Matematik ile Fen bilimleri soruları yer aldı. Peki 2021 LGS sözel bölüm soruları neler? İşte 2021 LGS sınavı sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

2021 LGS sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2021 LGS sınav soruları ve cevapları neler, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Binlerce adayın katılım gösterdiği 2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü düzenlendi. Sınav sonrası öğrenciler 2021 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusunu araştırmaya başladı. İlgiyle takip edilen soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki 2021 LGS sözel bölüm soruları neler?

2021 LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI...

MEB tarafından her sene düzenlenen LGS soruları ve cevapları, 6 Haziran'da düzenlenen sınavın sona ermesinin ardından adaylar için erişime açıldı. İlk oturumunun sözel, ikinci oturumunun ise sayısaldan oluştuğu toplamda iki oturumdan oluşan sınavda liseye geçiş maratonunun ilk aşaması sona ermiş durumda. Sonuçların 30 Haziran tarihinde erişime açılacağı sınavda LGS soruları ve cevap anahtarı puanını hesaplamak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.

2021 LGS sözel soru ve cevaplarını merak eden öğrenciler bu linke tıklayarak ulaşıp, puanlarını yaklaşık olarak hesaplayabilir: 2021 LGS SÖZEL BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

  1. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi yani LGS 2021 sınav sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri ise ayrıca öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.


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