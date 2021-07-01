Geçtiğimiz gün açıklanan LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi çeşitli lise gruplarının MEB tarafından yüzdelik dilimleri yayınlandı. Peki 2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları...

LGS 2021 TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün paylaşılan Tercih Kılavuzu'na göre tercihlerini yapmak için kollarını sıvadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 2021 tercih kılavuzu yayınladı. Milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla beklenen tercih süreci 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

MEB'DEN TERCİH ROBOTU UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih sürecine başlayacak olan öğrenciler için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın amacı ise tercih sürecinde öğrencilerin faydalanması sağlamaktır. MEB'in resmi sitesine giriş yapıldığı taktirde öğrenciler kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.



İSTANBUL LGS YEP TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklandı. Sonuçları açıklanan adaylar ise tercih dönemine çok kısa bir süre kala bulundukları şehrin taban puanlarını araştırıyor.

Listenin devamı için tıklayınız...

ANKARA LGS YEP TABAN PUANLARI

Önceki gün açıklanan puanları dahilinde tercih yapmak isteyen Ankara ve ilçelerinde yaşayan öğrenciler yakınlarında bulunan liseler için araştırmaya başladı. Ankara'ya ait liseler ve taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Listenin devamı için tıklayınız...

İZMİR LGS YEP TABAN PUANLARI

Bir süredir sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, açıklanan sonuçlar doğrultusunda lise araştırmalarına başladı. Büyükşehirlerin başında yer alan İzmir'de ikamet eden öğrenciler ise İzmir lise taban puan ve kontenjanlarını merak ediyor.

Listenin devamı için tıklayınız...

