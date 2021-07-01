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2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

01.07.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Liseye Geçiş Sınav (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 LGS YEP ve taban puanlarını baz alacakları açıklanan öğrencilerin yüzdelik dilimleri yayınlandı. Peki 2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları...

2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

Geçtiğimiz gün açıklanan LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi çeşitli lise gruplarının MEB tarafından yüzdelik dilimleri yayınlandı. Peki 2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları...

2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

LGS 2021 TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün paylaşılan Tercih Kılavuzu'na göre tercihlerini yapmak için kollarını sıvadı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 2021 tercih kılavuzu yayınladı. Milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla beklenen tercih süreci 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

MEB'DEN TERCİH ROBOTU UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih sürecine başlayacak olan öğrenciler için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın amacı ise tercih sürecinde öğrencilerin faydalanması sağlamaktır. MEB'in resmi sitesine giriş yapıldığı taktirde öğrenciler kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.
2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

İSTANBUL LGS YEP TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklandı. Sonuçları açıklanan adaylar ise tercih dönemine çok kısa bir süre kala bulundukları şehrin taban puanlarını araştırıyor.

2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

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ANKARA LGS YEP TABAN PUANLARI

Önceki gün açıklanan puanları dahilinde tercih yapmak isteyen Ankara ve ilçelerinde yaşayan öğrenciler yakınlarında bulunan liseler için araştırmaya başladı. Ankara'ya ait liseler ve taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

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İZMİR LGS YEP TABAN PUANLARI

Bir süredir sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, açıklanan sonuçlar doğrultusunda lise araştırmalarına başladı. Büyükşehirlerin başında yer alan İzmir'de ikamet eden öğrenciler ise İzmir lise taban puan ve kontenjanlarını merak ediyor.

2021 LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte İstanbul Ankara İzmir lise YEP taban puanları

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları ne zaman başlıyor?
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ypg LGS Liselere Geçiş Sınavı
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