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2021 LGS yerleştirme çalışmaları başladı

08.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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2021 LGS yerleştirme çalışmaları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı 81 ilde merkezî sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı.

Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı. 2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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