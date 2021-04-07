2021 memur maaş tablosu açıklandı ! Enflasyon sonrası memur maaş tablosu

TÜİK; Ocak, Şubat ve Mart ayında enflasyonun yüzde 3,70 olduğunu açıkladı. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Enflasyon Mart ayında yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran %1,08, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %3,71, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %16,19 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %13,18 artış gerçekleşti.