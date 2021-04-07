2021 memur maaş tablosu açıklandı ! Enflasyon sonrası memur maaş tablosu

TÜİK; Ocak, Şubat ve Mart ayında enflasyonun yüzde 3,70 olduğunu açıkladı. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.
Enflasyon Mart ayında yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran %1,08, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %3,71, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %16,19 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %13,18 artış gerçekleşti.
Toplu mukavele yeterince memurlar, 2021 yılının birinci altı ayı için yüzde 3 artırım aldı.
Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Birinci üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. Birinci 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon artırımı oluşmuş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile birlikte açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3’ü aşarsa, aşılan ölçüde artırım alınacak.
Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün kümesinde gerçekleşti
Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran artışın düşük olduğu başka ana kümeler sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran artışın yüksek olduğu ana kümeler ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile mesken eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.