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2021 memur maaş tablosu açıklandı ! Enflasyon sonrası memur maaş tablosu

07.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşları 2021 güncel tablosu ay başıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı rakamlarına göre enflasyon %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti. İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon farkı da belli oldu.

2021 memur maaş tablosu açıklandı ! Enflasyon sonrası memur maaş tablosu

TÜİK; Ocak, Şubat ve Mart ayında enflasyonun yüzde 3,70 olduğunu açıkladı. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 memur maaş tablosu açıklandı ! Enflasyon sonrası memur maaş tablosu

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

2021 memur maaş tablosu açıklandı ! Enflasyon sonrası memur maaş tablosu

Enflasyon Mart ayında yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran %1,08, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %3,71, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %16,19 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %13,18 artış gerçekleşti.

Toplu mukavele yeterince memurlar, 2021 yılının birinci altı ayı için yüzde 3 artırım aldı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Birinci üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. Birinci 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon artırımı oluşmuş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile birlikte açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3’ü aşarsa, aşılan ölçüde artırım alınacak.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün kümesinde gerçekleşti

Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran artışın düşük olduğu başka ana kümeler sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran artışın yüksek olduğu ana kümeler ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile mesken eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur

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