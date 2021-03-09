2021 Miraç kandili hangi gün? İşte kandil günleri

Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Bütün İslam camiası, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği ve 5 vakit farz namazı müjdelediği bu gecenin yıl dönümünü heyecanla bekliyor. Miraç Kandili'nde birçok Müslüman oruç tutuyor, Kur'an - ı Kerim okuyor ve birçok farklı ibadet yapıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2021 kandil takvime göre Miraç Kandili 10 Mart 2021 gecesine denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Miraç hadisesi Receb ayının 27. gecesidir.

KANDİLLER NE ZAMAN?

Regaib Kandili : 18 Şubat 2021 - Receb ayının 6. gecesi

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 - Receb ayının 26. gecesi

Berat Kandili : 27 Mart 2021 - Şaban ayının 14. gecesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 - Ramazan ayının 26. gecesi

Mevlit Kandili : 17 Ekim 2021 - Rebülevvel ayının 11. gecesi

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Kandilinde yapılması makbul olan ibadetler vardır. Miraç Kandilinde: