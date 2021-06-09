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2021 nitelikli meslek liseleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

09.06.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlenmiş ve binlerce öğrenci liselere geçiş için sorular karşısında ter dökmüştü. LGS sınavı sonrası öğrenci ve veliler 2021 nitelikli meslek liseleri taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya koyuldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'deki nitelikli ve en iyi meslek liseleri merak ediliyor. İşte 2021 nitelikli meslek liseleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

2021 nitelikli meslek liseleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

6 Haziran Pazar günü 2021 LGS sınavı düzenlenmiş ve binlerce öğrenci liselere geçiş için sorular karşısında ter dökmüştü. LGS sınavının ardından öğrenci ve veliler 2021 nitelikli meslek liseleri taban puanları ve başarı sıralamalarını sorgulamaya başladı. Peki en iyi ve nitelikli meslek liseleri hangileri?

2021 NİTELİKLİ VE EN İYİ MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI...

6 Haziran'da düzenlenen LGS sınavının ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'deki nitelikli ve en iyi meslek liselerinin taban puanları, yüzdelik dilimleri merak ediliyor. LGS' ye bu sene 1 milyon 200 bin aday başvurmuştu. Bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonunun sınava katıldığı tahmin ediliyor.

Önceki sene olduğu gibi 2021 senesinde de sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde olmak üzere toplamda 90 soru soruldu. İlk oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Sonuçları heyecanla beklenen sınav sonrası en iyi meslek liseleri araştırılıyor. Peki Türkiye'deki en iyi ve nitelikli meslek liseleri hangileri?

İşte en nitelikli meslek liselerinden bazıları;

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