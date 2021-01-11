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  4. 2021 öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk'tan açıklama

2021 öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk'tan açıklama

11.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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2021 öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili takvimin kısa süre netleşeceğini belirtirken "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

'BÜTÇENİN NETLEŞMESİ LAZIM'

TRT Kürdi'den Emine Kaplan'ın haberine göre öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Selçuk 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Selçuk, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

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