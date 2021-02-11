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2021 Opel Combo-e Life tanıtıldı

11.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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2021 Opel Combo-e Life tanıtıldı

Ticari araç segmentinde Combo ile başarılı işler çıkarıyordu. Şimdi ise Combo, elektrikli versiyonu ile piyasaya merhaba dedi.

Bu sonbaharda otomobil Avrupa'daki bayilere ulaşacak. Model normal ve uzun şasi opsiyonuyla sunacak. Her iki opsiyonunda da beş veya yedi kişilik koltuk opsiyonuyla satışa sunacak.

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MOTOR VE PİL SEÇENEKLERİ NASIL?

Akslar arasında ki zemine sıkıştırılan 50 kWh pil, 136 Bg güç ve 260 nm tork sunan motoru besliyor. Yeni Opel Combo-e Live, 130 km/sa hıza kadar çıkabilecek. Model 0-100 km/s hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlayacak.

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Pil, 100 kW hızlı şarj desteği sunacak. Bu opsiyon kullanılarak yüzde 80'e varan oran sadece 30 dakika gibi kısa sürede doldurulabilecek. Tüm donanım seviyelerinde standart bir tek fazlı 7,4 kW yerleşik şarj cihazı sunulurken, opsiyon olarak 11 kW bir seçenek de müşterilere sunulacak. Otomobil sahip olduğu pil ile 280 kilometre menzile ulaşabilecek.

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BAGAJ HACMİ NASIL?

Beş kişilik konfigürasyonda tüm koltuklar yatırıldığında 2.126 litre hacim sunulacak. Standart otruma pozisyonunda ise 597 litrelik alan sunulacak. XL versiyonunda tüm koltuklar kullanılırken 850 litre hacim sunulurken, tüm koltuklar yatırıldığında bu alan 2.693 litreye ulaşıyor. Combo-e Life, maksimum 750 kg çekme kapasitesine sahip.

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KOKPİTTE NELER VAR?

Tüm versiyonlar standart 8 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Navigasyon, canlı trafik güncellemeleri, Apple CarPlay ve Android Auto bu ekranda sunuluyor. Modelde Normal, Kar, Çamur ve Kum sürüş modlarıda sunuluyor.

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