2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri, elbiselerinin markaları ve 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...
2021 Oscar Ödülleri - Kırmızı Halı şıklığı
Amanda Seyfried
Elbise: Giorgio Armani Privé
Vanessa Kirby
Her zaman şık gördüğümüz Vanessa Kirby ödül töreninin tartışmasız en şık ünlüsü arasındaydı yine.
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby, Gucci tasarımlı elbiseyle törene katıldı.
Angela Bassett
Elbise: Chinelo Bally
Reese Witherspoon
Elbise: Christian Dior
Zendaya
Gecenin en şık ünlüsü olarak hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu.
Zendaya
Valentino Haute Couture tasarımlı sarı elbisesiyle güneş gibiydi kırmızı halıda.
Regina King - Aldis Hodge
Gennie Rim- Glen Keane - Peilin
Rita Moreno - Fernanda Luisa Gordon
Halle Berry
Yeni imajıyla ve sevgilisiyle törende boy gösteren Halle Berry, Dolce&Gabbana kıyafet tercih etti.
Elvira Lind - Sofia Sondervan
Sophia Nahli Allison -Janice Duncan
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