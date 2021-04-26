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2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

26.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Salgına rağmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri, elbiselerinin markaları ve 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...

Son Dakika: 2021 Oscar Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu (93. Oscar Ödülleri'ni kimler kazandı?)Son Dakika: 2021 Oscar Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu (93. Oscar Ödülleri'ni kimler kazandı?)

2021 Oscar Ödülleri - Kırmızı Halı şıklığı

Laura Dern

Laura Dern

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried
Elbise: Giorgio Armani Privé

Vanessa Kirby

Vanessa Kirby
Her zaman şık gördüğümüz Vanessa Kirby ödül töreninin tartışmasız en şık ünlüsü arasındaydı yine.

Vanessa Kirby

Vanessa Kirby
Vanessa Kirby, Gucci tasarımlı elbiseyle törene katıldı.

Vanessa Kirby

Vanessa Kirby

Angela Bassett

Angela Bassett
Elbise: Chinelo Bally

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon
Elbise: Christian Dior

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Zendaya

Zendaya
Gecenin en şık ünlüsü olarak hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu.

Zendaya

Zendaya
Valentino Haute Couture tasarımlı sarı elbisesiyle güneş gibiydi kırmızı halıda.

Zendaya

Zendaya

Zendaya

Zendaya

Zendaya

Zendaya

Maria Bakalova

Maria Bakalova

Jena Friedman

Jena Friedman

Margot Robbie

Margot Robbie

Viola Davis

Viola Davis

Colleen LaBaff

Colleen LaBaff

Regina King - Aldis Hodge

Regina King - Aldis Hodge

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried

Mia Neal

Mia Neal

Gennie Rim- Glen Keane - Peilin

Gennie Rim- Glen Keane - Peilin

Jamika Vilson

Jamika Vilson

Rita Moreno - Fernanda Luisa Gordon

Rita Moreno - Fernanda Luisa Gordon

Halle Berry

Halle Berry
Yeni imajıyla ve sevgilisiyle törende boy gösteren Halle Berry, Dolce&Gabbana kıyafet tercih etti.

Halle Berry

Halle Berry

Elvira Lind

Elvira Lind

Elvira Lind - Sofia Sondervan

Elvira Lind - Sofia Sondervan

Sofia Sondervan

Sofia Sondervan

Loura Dern

Loura Dern

Sophia Nahli Allison -Janice Duncan

Sophia Nahli Allison -Janice Duncan

Janice Duncan

Janice Duncan

Christina Oh - Alan Kim

Christina Oh - Alan Kim

Kon Batiste

Kon Batiste

Will McCormack

Will McCormack

Sophia Nahli Allison

Sophia Nahli Allison

Paul Raci

Paul Raci
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Anahtar Kelimeler:
Zendaya
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