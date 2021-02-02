2021 Peugeot e-Traveler yeni batarya seçeneklerine kavuştu

Standart 50 kWh bataryaya ek olarak sunulan 75 kWh ünite, WLTP2 standardına göre modele 95 km ek menzil sağlayacak. Model toplamda 322 kilometre menzile ulaşabiliyor. Modelde sunulan elektrikli araç 134 Bg güç ve 260 Nm tork değerine sahip. E-Traveler'ın 50 kWh versiyonu 13.1 saniyede 100 km /sa hıza ulaşabiliyor. Modelin maksimum hızı 130 km/sa.

TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ?

Görsel açıdan bakıldığında model özel bir ön ızgara ile geliyor. Arkada 'e-Traveler' logoları yer alıyor. Sürücü kapısının hemen önünde şarj ünitesinin girişi yer alıyor. Sıfır emisyonlu model yeni sürümünü seçen müşteriler , baş üstü ekrana, özel grafiklere sahip bilgi-eğlence sisteme ve TomTom 3D uydu navigasyona sahip olacak. Buna ek olarak Eco, Normal ve Power arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan sürüş modu seçici, e -otomatik vites kutusu kontrolü, elektrikli park freni de model sunulan opsiyonlardan.





