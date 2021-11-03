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  4. 2021 PMYO sınav sonuçları sorgulama sayfası! Yedek aday listesi belli oldu mu?

2021 PMYO sınav sonuçları sorgulama sayfası! Yedek aday listesi belli oldu mu?

03.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM= ihtiyacı olan kadın, erkek polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı’nın yaptığı 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları erişime açıldı.

2021 PMYO sınav sonuçları sorgulama sayfası! Yedek aday listesi belli oldu mu?

EGM’nin internet sayfasından yapılan duyuruda; sonuçların posta yoluyla ya da diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyeceği vurgulanırken, internet sitesinden ilan edilen 2021 PMYO sınav sonuçlarının tebliğ niteliği taşıdığı vurgulandı.

2021 PMYO SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

2021 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sınav sonuçlarına, e-Devlet kapısı üzerindeki, ‘’Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama’’ bölümüne Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile ulaşılabileceği vurgulandı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

2021 PMYO YEDEK ADAYLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

2021 PMYO sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek aday listesi de merak konusu oldu. EGM, yaptığı duyuruda; yedek planlamalara ilişkin sonuçların da resmî internet sayfasından açıklanacağı aktarılırken, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla ya da diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı belirtildi.

Bundan dolayı sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalarla ilgili olarak EGM’nin resmî internet sayfasından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;

''2021 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.''

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