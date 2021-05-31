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2021 polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2021 polis tayinleri açıklandı mı?

31.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis memurları 2021 senesi için tayinlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan polis memurlarının tayinleriyle ilgili gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Peki 2021 polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2021 polis tayinleri açıklandı mı? İşte yanıtı...

2021 polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2021 polis tayinleri açıklandı mı?

Polis memurları 2021 senesi için tayinlerinin açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu merak edilip araştırılıyor. Ülkenin farklı il ve bölgelerinde görevini sürdüren polis memurları son gelişmeleri takip ediyor. Peki polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021?

2021 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis memurları TSK, polis, jandarma tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk tercihlerini 08 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapmış olan Başpolis ve Polis ve memurlarının tayin sonuçları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Tercihlerini Şubat ayında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri ise 15 Şubat 2021 ve 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

EGM polis tayin sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil. Polislerde zamandışı atamalar ise genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı olmadan yönetmelikte bulunan sebeplerle senenin her ayında gerçekleştirilebiliyor.

2021 JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın gerçekleştireceği, 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasının ardından genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih işlemi yapılmaktadır.

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