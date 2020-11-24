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2021 Ramazan ayı araştırılıyor... 2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihleri!

24.11.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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2021 Ramazan ayı araştırılıyor... 2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihleri!

2021'de Ramazan ayı hangi aya denk geliyor araştırması şimdiden başladı. Bu yıl Ramazan ayında ilk oruç 13 Nisan 2020 Salı günü itibari ile başlayacak ve 12 Mayıs'ta sona erecek. Peki 2021 Ramazan Bayramı tarihleri neler?

2021 yılı Ramazan ayı tarihleri ve 2021 Ramazan Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar her yıl Ramazan oruçlarını tutmak ve ibadetlerini yerine getirmek için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2021 yılının başlamasına kısa bir zaman kalmasının ardından 2021 dini günler takvimi şimdiden araştırılmaya başlandı.İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte gerçekleşecek merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar için değerli olan ve islam aleminde önemli bir yere sahip olan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayı 2021 hangi tarihte olacak? 2021 yılında Ramazan orucuna ne zaman başlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi...

2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2020 tarihinde bitecek. Ramazan bayaramı'nın ilk günü ise 13 Mayıs'ta olacak.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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