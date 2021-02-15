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2021 Renault Megane fiyatları belli oldu!

15.02.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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2021 Renault Megane fiyatları belli oldu!

2021 Renault Megane fiyatları belli oldu. Tasarım konusunda önemli değişim yaşayan model, teknoloji anlamında da değişimler yaşadı. Hemen akabinde 2021 Renault Megane fiyatları belli oldu! İşte o fiyatlar..

Yeni 2021 Renault megane ortaya çıktı. Makyaj ile birlikte güncellenen model tasarım konusunda artık daha iddialı. Ön yüzde farları değişen modelin, arkatasarımında ise stop grubu ve tampon grubu elden geçirildi. Hemen akabinde ise Renault, kendi sitesinde 2021 model Renault megane fiyatlarını yayınladı. İşte 2021 model Renault Megane'ın Türkiye fiyatları

2021 RENAULT MEGANE FİYATLARI

Joy 1.0 TCe 115 bg : 198.100 ₺
Joy 1.3 TCe 140 bg : 202.100 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 287.100 ₺
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 311.100 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.100 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 325.100 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 335.100 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 362.100 ₺

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