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2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Arabanızda yolu tepeden helikopterin bakışında gösteren bir kamera sistemi olsa nasıl olurdu? Bu teknoloji var, haberimizin devamını okuyun...

2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!

Rolls Royce Ghost 2021 modelinin tanıtımı yapıldı. Lüks sınıfın en merak uyandıran markalarından biri olan Rolls Royce'un dünya genelinde yarattığı imaj çok güçlü. Rolls Royce Ghost hakkında detayları paylaşmadan önce markanın şatoda yaşayan soylular için üretim yapıyormuş havasının tamamen kendine özgü olması konusuna ve bir de Rolls Royce fabrikasının dev bahçesi içinde Rolls Royce marka bal üretimi yapıldığına da değinmemek olmaz. Bu arada Rolls Royce marka ballar, dünyanın en iyi balları listesinde ilk üçte...

Şimdi, konumuza dönelim ve Rolls Royce Ghost 2021 modeli hakkında bilgi verelim.

Yeni Rolls Royce Ghost Hakkında

Rolls Royce markasının 10 yıl boyunca en çok satan modeli olan Rolls Royce Ghost, 2021 yılında tasarım, teknoloji ve konfor odaklı olarak güncellendi. Burada makyaj operasyonu gerçekten çok detaycı ve kapsamlı bir şekilde sağlandığı için ortaya çok etkileyici sonuçlar çıkmış. Ayrıca marka, Rolls Royce Ghost makyajında doğrudan kullanıcı yorumlarını dikkate alarak fark yaratmayı da başarmış.

Şaside alüminyum ağırlıklı malzeme kullanımını devam ettiren marka, aks mesafesini de genişletmiş. Büyüyen boyutlar ile iç mekanda daha fazla konfor sunan otomobil, teknik anlamda da büyük yenilikler içeriyor. Rolls Royce Ghost 2021 modelindeki teknik detaylara da bakalım:

  • LED aydınlatma teknolojisi yenilenmiş
  • Farlar, 600 metre aydınlatma özelliğine sahip.
  • Vahşi yaşam ve yaya uyarısı çok etkili.
  • Uyanık kalma asistanı yenilenmiş.
  • Helikopter görüşüne sahip kameralı sistem teknolojisi.

850 Nm tork ve 565 beygir güç üreten motoru 4 tekerden çekiş sistemi ile kombinliyor.

Rolls Royce Ghost 2021 modelinde dikkat çeken tek teknoloji helikopter görüşüne sahip olması değil. Diğer şaşırtıcı özellikleri şöyle:

  • Tüm kabinin havasını 1,5 dakikada tamamen yenileme özelliğine sahip ilk otomobil.
  • Dünyanın ilk üst salıncak damperine sahip otomobil olması sayesinde yoldaki tümsek - çukur ya da kayganlığı önceden hissedip anında önlem alıyor.
  • Uydu destekli iletişim sistemi kullanarak virajları önceden tahmin ediyor.

2021 Rolls Royce Ghost Fiyatı / Rolls Royce Ghost Türkiye'ye Gelecek mi?

Peki, helikopter görüşü ile bulunduğunuz alanı yukarıdan gösterebilen, virajları hatta yol çalışmalarını önceden görmenizi sağlayan bu muhteşem otomobilin yani Rolls Royce Ghost fiyatı ne?
Rolls Royce Ghost fiyat etiketinde 330 bin Dolar yazıyor. Yakında Türkiye pazarına da gelecek.

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