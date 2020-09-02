2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!

Rolls Royce Ghost 2021 modelinin tanıtımı yapıldı. Lüks sınıfın en merak uyandıran markalarından biri olan Rolls Royce'un dünya genelinde yarattığı imaj çok güçlü. Rolls Royce Ghost hakkında detayları paylaşmadan önce markanın şatoda yaşayan soylular için üretim yapıyormuş havasının tamamen kendine özgü olması konusuna ve bir de Rolls Royce fabrikasının dev bahçesi içinde Rolls Royce marka bal üretimi yapıldığına da değinmemek olmaz. Bu arada Rolls Royce marka ballar, dünyanın en iyi balları listesinde ilk üçte...

Şimdi, konumuza dönelim ve Rolls Royce Ghost 2021 modeli hakkında bilgi verelim.

Yeni Rolls Royce Ghost Hakkında

Rolls Royce markasının 10 yıl boyunca en çok satan modeli olan Rolls Royce Ghost, 2021 yılında tasarım, teknoloji ve konfor odaklı olarak güncellendi. Burada makyaj operasyonu gerçekten çok detaycı ve kapsamlı bir şekilde sağlandığı için ortaya çok etkileyici sonuçlar çıkmış. Ayrıca marka, Rolls Royce Ghost makyajında doğrudan kullanıcı yorumlarını dikkate alarak fark yaratmayı da başarmış.

Şaside alüminyum ağırlıklı malzeme kullanımını devam ettiren marka, aks mesafesini de genişletmiş. Büyüyen boyutlar ile iç mekanda daha fazla konfor sunan otomobil, teknik anlamda da büyük yenilikler içeriyor. Rolls Royce Ghost 2021 modelindeki teknik detaylara da bakalım: