2021 Skoda Kushaq, testlerine Avrupa yollarında devam ediyor!

Kesinlikle Hindistan alt kıtasını hedef alan araç, dikey çubuklu tipik Skoda ızgarası, her iki tarafta revize edilmiş farları ve altlarına monte edilmiş gündüz farlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Model dışardan bakıldığında büyük oranda Kamiq modeline benziyor.

TASARIMDA NELER VAR?

Ön tamponun alt kısmında hava giriş bölümü Kamiq'tekinden daha küçük görünüyor ve tavan çizgisi arkaya doğru daha az kavisli. Arka kısım da oldukça farklı görünüyor. Ancak arka farların grafiklerinde ve arka kapağın ortasındaki 'Skoda' yazısı muhtemelen Kamiq modelinden tanıdık geliyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

İç mekan ile ilgili henüz net bir fotoğraf yok. Ancak tahminler orta da yüzer tarzda bir bilgi-eğlence ekranının olması yönünde. Gösterge tablosu oldukça standart olacak. Donanım listesinde, otomatik klima kontrolü, otomatik farlar ve ön cam silecekleri yer alıyor. Buna ek olarak yokuşta kalkış yardımı, hız sabitleyici vb. donanımlarda modelde yer alacak.

BOYUTLARI NASIL?

Modelin aks mesafesi 2651 mm olarak belirlenmiş. Bu değer Kamiq ile benzer. Skoda bu otomobili MQB-A0-IN platformunda yükseltiyor. Skoda'ya göre, motor serisinde sadece iki benzinli ünite yer alacak. Bu motorlar 1.0 litre ve daha büyük 1.5 litre TSI makine olacak. Bu motorların güç değerleri belli değil. Ayrıca bu motorlar 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik şanzıman ile sunulacak.



