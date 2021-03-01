2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması kontenjanı ne kadar?

Şu anda bütün öğretmen adayları tarafından “Öğretmen ataması kontenjanı ne kadar?”, “2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da katıldığı bir açılışta 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanacağını söyledi. Erdoğan’ın verdiği müjdeli haberden sonra bütün öğretmen adaylarının gözleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak atanma kılavuzuna, atanacak öğretmenlerin branş dağılımına ve branş kontenjanlarına çevrildi.

ATAMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının yatırımlarında aslan payının eğitime ayrıldığını söyledi. Eğitim – öğretim bütçesinin 211 milyarı aştığını belirtti. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen adayının atama işleminin yapılacağını söyleyen Erdoğan’ın açıklaması sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir açıklamada bulundu. Bu kritik açıklamada Bakan Selçuk, atama tarihinin net olarak belirlenmediğini söyledi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaçlarını istatistiksel bir biçimde ortaya koyduktan sonra bu istatistikleri Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar ile görüştüklerini, atamaların bundan sonra yapılmaya başladığını belirtti.