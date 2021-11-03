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2021 TSK subay alımı son gün ne zaman? TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılıyor?

03.11.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Subay alımı başvurularının ne zaman biteceği merak ediliyor. MSB tarafından yayımlanmış olan ilan ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na subay alımı için başvuru sürecinde son günlere gelindi. Peki 2021 TSK subay alımı son gün ne zaman? TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...

2021 TSK subay alımı son gün ne zaman? TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılıyor?

MSB tarafından yayımlanmış olan ilan ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na subay alımı yapılmakta. Başvuruların son tarihi merak ediliyor. Peki 2021 TSK subay alımı son gün ne zaman?

TSK SUBAY ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

MSB Subay alımı başvuru son gün araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına 2021 senesi dış kaynaktan sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay aday adayı alımı için başvurular tamamlanmakta.

TSK SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Bu sene 25 Ekim'de başlayan 2021 MSB subay alımı başvuruları 7 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı alımı için başvurular ise https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

SEÇİM AŞAMALARI NELER?

Seçim aşaması faaliyetleri aşamaları şu şekilde:

1) Genel Kültür Sınavı
2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),
3) Fiziki Değerlendirme,
4) Kişilik Değerlendirme Testi,
5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
6) Mülakat Sınavı,
7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

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