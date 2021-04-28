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2021 TUS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2021 TUS sınavı tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama...

28.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 1. Dönem tercihleri ile ilgili ÖSYM'den yeni bir açıklama geldi. Adaylar 2021 TUS tercihleri ne zaman, başladı mı sorularının yanıtını merak ediyordu. Peki 2021 TUS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2021 TUS sınavı ile ilgili ÖSYM'den açıklama...

2021 TUS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2021 TUS sınavı tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama...

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı yani TUS 1. Dönem tercihleri ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Adaylar merakla 2021 TUS tercihleri ne zaman, başladı mı sorularının yanıtını araştırıyor. Peki 2021 TUS tercihleri başladı mı ve ne zaman?

2021 TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, 2021 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN? İŞTE İLK DÖNEM TERCİHLERİ TARİHİ...

ÖSYM resmi hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada 2021 TUS tercih işlemlerinin 28 Nisan - 04 Maysı 2021 tarihleri arasında yapılacağı ilan edildi. İşte o açıklama;

"2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 günü saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

osymtusss

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