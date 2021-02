2021 üç ayların ilk cuması: Hayırlı cumalar mesajları! Ayetli, yeni, resimli, yazılı ve hadisli en güzel cuma mesajları!

Ayetli cuma mesajları paylaşarak sevdiklerinizle selamlaşın. Cuma mesajları göndermek artık cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında! Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz bir Cuma gününe daha geldik. Bu Cuma gününün diğerlerine göre özel bir yeri var çünkü üç ayların ilk Cuması... Bu özel güne uygun olarak sizin için çeşitli Cuma mesajları derledik. Ayetli cuma mesajları cuma günlerinin en fazla tercih edilen mesajları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere cuma günü Müslümanlar açısından oldukça değerli ve kutsal bir gündür. Kur'an'da cuma gününü toplanma günü olarak belirtilmiştir. Dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar, cuma günü ibadetlerini yerine getirerek namaz kılmak için toplanırlar. Cuma namazında ibadetlerini yerine getiren Müslüman vatandaşlar, bu kutsal kabul edilen günde yakınlarını ve sevdiklerini de mutlu etmek isterler. Bunun için ise cuma mesajı göndermeyi tercih ederler. Cuma mesajları kimi zaman Twitter, Instagram, Facebook, gibi sosyal medyalardan paylaşılırken, Müslüman vatandaşlar tarafından kimi zaman ise WhatsApp, BİP, SMS yoluyla sevdiklerine gönderirler. Bu mesajları gönderirken kimileri resimli cuma mesajları göndermeyi talep ederken, kimileri ise 2021 yeni resimli ya da resimsiz olsun tercih en güzel cuma mesajları 2021 paylaşmak için sevdiklerini mutlu etmektedirler. Bu mübarek ve kutsal kabul edilen günde sizler için en güzel resimli cuma mesajlarını ve kısa cuma mesajlarını derledik. Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve resimli cuma mesajları!

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz ve üç aylar hayırlara vesile olsun.

Bizim için olduğu gibi Rabbimizin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde; dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Üç aylara girdiğimiz şu günlerde her şey gönlümüzce olsun. Hayırlı Cumalar...

Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını, et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar...

Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.