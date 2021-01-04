2021 uğurlu geldi: WhatsApp yılbaşında rekor kırdı

Koronavirüs döneminde geçen bir yılbaşını geride bıraktık. Bu yılbaşında birçok kişi arzu ettiği gibi bir araya gelemedi. Bazı aileler, uzaktan da olsa yeni yıl dileklerini birbirlerine ulaştırdılar. Burada aracı isimler ise Zoom ve WhatsApp gibi sesli ve görüntülü görüşme imkanı veren uygulamalardı. İnsanlar görüntülü ve sesli görüşmeler gerçekleştirerek yeni yıla girdiler. Bu durum, WhatsApp'ın rakamlarına da yansıdı.

WHATSAPP PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI

WhatsApp, 2020 yılı sona ererken ve 2021 yılına merhaba derken, geçen yılki sayının yüzde 50 üzerine çıkarak 1,4 milyar sesli ve görüntülü arama gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu, popüler mesajlaşma uygulaması için tüm zamanların rekoru demek. Buna pandeminin ilk dönemleri de dahil. Üstelik Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren diğer uygulamalar da WhatsApp gibi yılbaşında büyük bir artış yaşadı.

CANLI YAYINLAR DA ARTTI

Facebook Messenger da ABD içindeki grup aramalarında ortalama günlük arama sayısının yaklaşık iki katına çıktı ve rekor kırdı. Facebook Live ve Instagram Live üzerinden de dünya çapında 55 milyon canlı yayın gerçekleştirildi. Rakamlar, özellikle pandemi gibi zor bir anda yılbaşı geleneklerini korumak için internet üzerinden arama yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

