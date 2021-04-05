HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS, TYT, AYT ve YDT ertelenecek mi?

2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS, TYT, AYT ve YDT ertelenecek mi?

05.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini internet üzerinden çevrimiçi eğitimlerle gerçekleştiriyor. Bu sene online bir şekilde aldıkları derslerle öğrenciler, Haziran ayında yüz yüze sınava giriyor. Zorlu üniversite sınavında ter dökecek olan öğrenciler, YKS, TYT, AYT ve YDT sınavları hakkındaki duyuruları takip ediyor. Eğitimle ilgili alınan kararların ve sınav tarihlerinin sıklıkla değişmesi öğrencilerin kafasını karıştırıyor.

2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS, TYT, AYT ve YDT ertelenecek mi?

Haziran ayında yapılması planlanan üniversite sınavları ile ilgili de erteleme kararı alınacak mı diye bekleyen öğrenciler, gelişmeleri yakından takip ediyor. Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26 – 27 Haziran olarak açıklandı. Hafta sonu gerçekleştirilecek üniversite sınavlarının sokağa çıkma yasağına denk gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

YKS NE ZAMAN?

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26 - 27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında, geç başvuruları ise 17 - 18 Mart tarihlerinde yapıldı.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

ösym1

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklamasında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim açıklaması yaptıBakan Selçuk yüz yüze eğitim açıklaması yaptı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı personel alımı | Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Ortaokul 5,6,7,8 sınıf ve lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte lise ve ortaokul sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Ortaokul ve lise sınavları ertelendi mi?

27. Dönem POMEM parkur sınavı ne zaman? 27. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlayacak?

27. Dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AÖL sonuçları açıklandı mı?

LGS başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı | LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS başvuru kılavuzu yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar yeniden mi kapanıyor?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim açıklaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.