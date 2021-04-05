2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS, TYT, AYT ve YDT ertelenecek mi?

Haziran ayında yapılması planlanan üniversite sınavları ile ilgili de erteleme kararı alınacak mı diye bekleyen öğrenciler, gelişmeleri yakından takip ediyor. Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26 – 27 Haziran olarak açıklandı. Hafta sonu gerçekleştirilecek üniversite sınavlarının sokağa çıkma yasağına denk gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

YKS NE ZAMAN?

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26 - 27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında, geç başvuruları ise 17 - 18 Mart tarihlerinde yapıldı.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklamasında bulundu.



