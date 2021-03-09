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2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tatil tarihleri!

09.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tatil tarihleri!

Pandemi sebebi ile okullar bir süredir uzaktan eğitimle devam ediyordu. Öğrenciler, yoğun geçen ve tartışmalara konu olan 2020 – 2021 eğitim öğretim hayatının ne zaman biteceğini merak ediyor. 2021 yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan cevap geldi. Peki 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde…

Son yapılan kabine toplantısı sonrası bazı illerde okullarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Diğer illerde ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği bilgisi paylaşılmıştı. Bu haberden sonra birçok öğrenci “2021 yaz tatili ne zaman?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında yaz tatili ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, okulların seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da biteceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK

Düşük ve orta riskli illerde;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlandı.

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Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

  1. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
  2. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak belirlendi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlandı.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

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Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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