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2021-YDS/2 sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

27.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-YDS/2 sınavı 10 Ekim 2021 yarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayların gözleri, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. YDS(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanıyor. İşte merak edilenler...

2021-YDS/2 sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

Konuya ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından geldi. Başkan Aygün, resmi Twitter hesabı üzerinden 2021-YDS/2 sınav sonucunun açıklandığını ifade etti. YDS sonuçlarının nereden sorgulanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

10 Ekim 2021'de gerçekleştirilen 2021-YDS/2 sonuçları 27 Ekim itibarıyla açıklandı. Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilir. Sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanabilir.

İşte ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapılan o açıklama:


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