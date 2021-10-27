2021-YDS/2 sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

Konuya ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından geldi. Başkan Aygün, resmi Twitter hesabı üzerinden 2021-YDS/2 sınav sonucunun açıklandığını ifade etti. YDS sonuçlarının nereden sorgulanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

10 Ekim 2021'de gerçekleştirilen 2021-YDS/2 sonuçları 27 Ekim itibarıyla açıklandı. Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilir. Sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanabilir.

İşte ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapılan o açıklama:

Değerli adaylarımız,

10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YDS/2 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. #2021YDS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 27, 2021



