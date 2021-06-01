2021 yeni başlayacak yaz dizileri neler? Haziran ayında hangi yaz dizileri yayınlanacak?

İşte o diziler ve diziler hakkındaki bilgiler...

YENİ YAZ DİZİLERİ GELİYOR!

Televizyon izleyicileri yaz sezonunda ve Haziran ayında TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizileri merakla takip ediyor. Dizilere bakacak olursak ekranlarda ağırlıklı şekilde romantik komedi dizileri yer alacak.

CAM TAVANLAR Hazirana ayında seyircisiyle buluşacak romantik komedilerden biri olan Cam Tavanlar dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanacak. 9 Haziran Çarşamba akşamında ekran yolculuğuna başlayacak olan dizide genç ve başarılı oyunculardan Bensu Soral ile Kubilay Aka başrolü üstlenecek. Dizi renkli ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDAKİ REKABET KONU ALINIYOR Dizinin fragmanı kadınlar ve erkekler arasında yaşanacak olan sert rekabetin sinyalleri veriyor. İdealist bir iş kadını olan Leyla'nın seneler boyunca kurmuş olduğu hayallerin prestijli bir ailenin oğlu Cem ile karşılaşması sonucunda yıkılmasının ve ikili arasında başlayacak olan rekabet dolu savaşın konu alınacağı 'Cam Tavanlar' dizisinde savaşın galibinin kim olacağı ise gizemini koruyor.

AŞKIN TARİFİ Kanal D’de yayınlanacak olan Aşkın Tarifi ilk bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Kadir Doğulu'nun Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıracağı dizide Kadir Doğulu ile birlikte Serra Arıtürk başrolü paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı , Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan ve Batuhan Bayır gibi pek çok başarılı isim yer alıyor.

BAHT OYUNU İlk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan Baht Oyunu bu yazın en sevilecek romantik komedilerinden biri.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in başrollerini üstlendiği dizide İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Emrah Ben, Suğdem Gözalır, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Altan Erkekli gibi yer alacak.

BAŞ BELASI İzleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak olan dizilerden olan ATV'nin Baş Belası dizisinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir bulunuyor. Yine deneyimli oyunculardan Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan gibi isimler de kadroda bulunuyor.

ADA MASALI Star TV ekranlarında yaz aylarında ekrana gelecek olan Ada Masalı dizisinin çekimleri devam etmekte. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerini paylaşacağı dizi romantik komedi türünde olacak. Ada Masalı dizisinde birbirine tamamen zıt olan iki karakterin arasında yaşanacak aşk konu alınacak.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER Televizyon ekranı haricinde Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde ise Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen gibi isimler başrolü paylaşıyor. Olağan Şüpheliler dizisinde eşlerini öldürmüş olan 3 ev kadının hikayesini anlatılacak.Dizi Haziran ayında Exxen platformunda yayınlanacak.

KAZARA AŞK Star TV'nin yeni yaz dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri de başlamış durumda. Romantik komedi türünde olacak Kazara Aşk'ın başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler üstleniyor. Dizi, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü eğlenceli ve mizahi bir dille ekrana aktaracak.