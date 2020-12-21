2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?

Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını düşünüyordu. Polis, bekçi, komiser yardımcısı gibi alımlar yapılacak. 2020 yılında bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayla duyurulacak.2020 bekçi alımları başvuru tarihlerini takip ederek bekçi olmak isteyenler tarihler açıklandıktan sonra başvuru yapmak istiyor. Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir araştıranlar can kulağı ile gelecek haberi bekliyor.Pandemi döneminden dolayı bekçi alımları durdurulmuştu, 2021 bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımları başvuru formu yayınlandı mı? İşte detaylar... BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021) Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.

Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Bekçi olmak isteyenlerin bir diğer merak ettiği konu ise bekçiler ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı oldu. Asgari ücret, enflasyon gibi birçok etkenle değişen bekçi maaşları ne kadar? İşte bekçi olma şartları ve bekçi maaşları!

2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim. BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR? İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu. İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor. Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır. Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.

BEKÇİ MAAŞLARINA EK OLARAK VERİLEN ÜCRETLER NELERDİR? Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak. Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu. EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER? Bekçilik için başvuruda bulunanlar bekçi alım başvuru şartlarını, kimler bekçi olabilir araştırmaya başladı.Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması bekelencek. 2020 yılında bekçi alım şartlarının yine eski şartlarla aynı olması bekleniyor fakat koronavirüs salgınının ardından 2020 bekçi alım şartlarına yeni bir güncelleme gelebilir. 2020 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI? 2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise ve dengi okul mezunu olmak, Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,

Askerliğini yapmış, Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi. BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR? Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek. BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir.

Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.

Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi. BEKÇİ ALIMLARINDA KİŞİNİN AHLAKİ DURUMU Bekçi alımı başvuru şartlarında hem başvuru yapan kişinin kendi ahlaki durumu hem de eşinin ahlaki durumu kontrol edilir. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı. GÜVENLİK SORUŞTURMASI Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması istendi.