2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu

İngiltere'de düzenlenen Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri sahiplerini buldu. Etiyopya'da bir ailenin üç üyesinin eğitimle değişen yaşamlarını konu olan fotoğraf birincilik ödülünü aldı.

Sanatçı Rosie Hallam'ın üç parçalı fotoğraf projesi, "Eğitim için bir hak" ismini taşıyor.

Fotoğrafta, Etiyopyalı bir ailenin ilkokul çağını aşıp okula devam eden tek üyesi Selamaw ile annesi Meselech ve babası Marco görülüyor.

Geçimini tarım ile sağlayan aile, bir eğitim programına devam ediyor.

'Eğitim hem hak, hem de akıllıca bir yatırım'

Proje, yarışmanın "İnsan" kategorisinde de ödül aldı.

Ödülü kazanan fotoğrafçı Hallam, "Eğitim hem temel bir hak hem de akıllıca bir yatırımdır" dedi.

Hallam, "Eğitim kalkınma için kritik olduğu gibi, sosyal refah, ekonomik büyüme ve güvenlik, cinsiyet eşitliği ve barışın da temellerini atar" diye konuştu.

Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri nedir?

Forestry England (İngiltere Ormancılık Kurumu) ve Royal Geographical Society (Kraliyet Coğrafya Derneği) tarafından düzenlenen yarışma en iyi çevre konulu görsel malzemeyi öne çıkarmayı ve Dünya ile üzerinde yaşayanlar hakkındaki tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödüller, 6 kategoride, 55 fotoğraf ve 4 film arasından seçildi.

Yarışmanın Mekan kategorisindeki ödülü kazanan ise, Yosemite'de Half Dome ve Kış isimli fotoğraf oldu.

Fotoğraf sanatçısı Edward Bateman, Covid sınırlamaları nedeniyle Yosemite Ulusal Parkı'na gitmek imkansız hale gelince, evindeki mutfak masasının üzerinde üç boyutlu baskı teknolojisi ile parkın manzarasını yeniden canlandırdı.

Bateman, bu projesi için ABD Jeoloji Araştırma Merkezi'nden (USGS) edindiği coğrafik veriler ile ufak bir sis makinesinden yararlandı.

Markus van Hauten'ın Mavi Havuz adını verdiği eseri ise, Doğa kategorisinde ödül aldı.

Eser, İzlanda dağlarının arasına gizlenmiş ve çevresinde çok az insanın yaşadığı bir kaplıcayı yansıtıyor.

Roberto Bueno'nun Bahçeye Benzeyen Orman adlı eseri, yarışmanın Değişen Ormanlar kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

Eser, İspanya'da insan eliyle yaratılmış basamaklı üzüm bağları ile doğal yemyeşil bayırların nasıl kesiştiğini havadan çekilmiş bir fotoğrafla anlatıyor.

Sanatçı Antonio Pérez'in, Değişimin İklimi kategorisinde ödül alan bu fotoğraf serisi, Batı Afrika'da iklim değişikliği ve kıyılarda yaşanan erozyondan yaşamları doğrudan etkilenen insanların bir portresi.

Yarışmanın Video kategorisinde ödülü kazanan Pierpaolo Mittica'nın kısa filmi Semey Poligonu ise, Soğuk Savaş silahlarıyla yapılan nükleer denemelerin insanlara ve çevreye nasıl bir miras bıraktığını anlatıyor.

Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri 25 Ağustos'a kadar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Royal Geographical Society Pavilion'da sergilenecek.

Bütün fotoğraflar Royal Geographical Society tarafından paylaşılmıştır .