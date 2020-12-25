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2021 yılbaşı hangi gün araştırılıyor... 31 Aralık okullar tam gün mü tatil, yoksa yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

25.12.2020 08:32 | Son Güncelleme:
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2021 yılbaşı hangi gün araştırılıyor... 31 Aralık okullar tam gün mü tatil, yoksa yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

2021 yeni yıl hangi güne denk geliyor araştırılmaya başlandı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 yılbaşı tatili yarım gün mü olacak tam gün mü olacak merak ediyor. İşte 2020 yılbaşı tatili detayları...

Felaketlerle geçen 2020 yılının bitimine çok az kaldı. 31 Aralık yılbaşı tatili tam gün mü yarım gün mü araştırılırken, yeni yıl hangi güne denk geliyor araştırmaları başladı. Öğrenciler 31 Aralık öğleden sonra tatil olacak mı sorusu öğrenciler arasında gündem oldu. Peki 31 Aralık tatil olacak mı, 2021 yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

31 ARALIK OKULLAR TATİL OLACAK MI, 2021 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Eğitimine evden devam ederek, online üzerinden ders almaya devam eden öğrenciler, 31 Aralık Perşembe günü ve 1 Ocak 2021tarihinde okullar tatil olacak mı araştırmasına başladı. Yeni yıl için tatil planları yapmaya başlayan çalışanlar ise yılbaşı tatilinde şehirden uzak bir yerde dinlenmek için araştırma yapmaya başladı. Yılbaşına gireceğimiz 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. Fakat 1 Ocak 2021 cuma günü kamuda çalışanlarla birlikte okullar da tatile girecek. Bazı özel sektör çalışanları da 1 Ocak 2021 tarihinde tam gün tatil olacak. 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor araştıran vatandaşlar, yeni yıl tatilinin cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonunu da birleştirerek 3 gün tatil yapabilirler.

1 OCAK 2021 RESMİ TATİL Mİ?

Çalışanlar ve eğitim hayatına devam eden öğrencilerin merak ettiği 1 Ocak resmi tatil mi araştırması başladı.1 Ocak 2021 cuma günü yılbaşı tatili, 1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak tatilinde tüm özel sektör ve kamuda tatil yapılacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

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