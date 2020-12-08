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2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar

SİVAS HABERLERİ  | 08.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki bina ve tesislerde tüketilen elektrik ücretleri indirimli olarak fatura edilecek.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, SCÜ Rektörü Prof.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki bina ve tesislerde tüketilen elektrik ücretleri indirimli olarak fatura edilecek.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin indirim anlaşmasını, imzaladıkları protokolle karara bağladılar. Sözleşmeye göre 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki binalarda elektrik indirimli fiyattan kullanılacak. Ayrıca ilçe ve merkez yerleşke dahilindeki binalarda orta gerilim hattı ve trafoların bakım ve onarımları ücretsiz olarak ÇEDAŞ tarafından yapılacak. İmzalanan protokolle, aylık bir milyon kilowatt saat elektrik tüketimi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bir yıl boyunca indirimli fiyattan elektrik alacak. Böylece önemli ölçüde de mali kaynak tasarruf edilmiş olacak.

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