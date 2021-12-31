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2021 Yılında ABD’deki SBK Davasında Ne Oldu?

31.12.2021 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halen Avusturya'da tutuklu bulunan ve ABD tarafından iadesi istenen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında bu yıl, kara para aklama suçlamasıyla Utah eyaletindeki federal mahkemede dava açıldı. VOA Türkçe, SBK davasında yıl içinde yaşananları derledi

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de Utah Federal Mahkemesi’nde Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) yargılandığı davadaki iddianamede yer almış, ayrıca tanık olarak savcılık tarafından ifadesine başvurulmuştu. Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, Amerikan federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti. 2020 yılına kadar dava dosyasında tanık olarak yer alan Korkmaz, 2021 yılında hakkında ABD’de açılan federal davada sanık oldu.

2021 yılının Haziran ayında Korkmaz, Türkiye’den İsviçre’ye gitti. İsviçre’den Avusturya’ya geçen Korkmaz, Avusturya’da tutuklandı. Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, müvekkilinin ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandığını söyledi. Avukat Demir, Türkiye’nin de müvekkilinin iadesi yönünde talebi olduğunu ancak yargı sürecinin Avusturya’da devam edeceğini öne sürdü. Türkiye'nin, Avusturya’da bulunan Korkmaz’ın iadesi için resmi başvuruda bulunduğu açıklandı.

2021 yılının Haziran ayında bir başka gelişme de ABD’nin Utah eyaletinde yaşandı. Korkmaz’ın kara para akladığı, Amerika’dan Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çok sayıda mülk ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi, Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava dosyasına eklendi.

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD’de kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlığı ve transfer edilen paraların listesini istedi.

“Korkmaz’ın kara parayla sahip olduğu Türkiye’deki mal varlıklarına el konulsun”

Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlığının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlığına el konulması gerektiği kaydedildi.

Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle:

- Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

- TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak

- Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

- SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı

- SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

- İstanbul

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