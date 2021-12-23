HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Avrupa'da en çok satan otomobiller

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Avrupa'da en çok satan otomobiller

23.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde en çok satış yapan otomobiller de belli oldu. Buna göre zirveyi alan araba Volkswagen Golf oldu. Söz konusu model 190.000’in üzerinde bir satış rakamı yakalayarak diğer tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Peki ama listenin geri kalanı nasıl şekillendi?

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Avrupa'da en çok satan otomobiller

Volkswagen Golf’ü takip eden otomobil ise Dacia Sandero oldu. Sandero, Golf ile birlikte tüketiciler tarafından ilgi görmüşe benziyor. Tabii Sandero'ya olan bu ilgilin altında yatan en önemli etkenlerin başında aracın diğerlerine göre uygun fiyatlı olması geliyor. Bahsi geçen dönemde Dacia Sandero’nun satış sayısı 177.953 olarak görünüyor.

Ekran-Alintisi

DÖRDÜNCÜ SIRADA BİR SUV VAR

Renault Clio ise kendisine üçüncü sırada yer bulmuş. B sınıfı hatchback ailesinin en güçlü üyesi, 175.563 satış ile başarılı bir grafik çizmiş. Dördüncü sıraya geldiğimizde ise sonunda bir SUV modeline rastlıyoruz. Tasarımı ile dikkat çeken Peugeot 2008, böylece sınıfının en iyi temsilcisi olmayı başarıyor. Aracın satış rakamı ise 173.890 olarak görünüyor. Avrupa’nın en çok satılan 10 arabası içerisinde sadece 2 SUV bulunuyor.

Bu insanlar hırsızlara karşı bagajı açık bırakarak önlem alıyorlar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.