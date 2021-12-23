2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Avrupa'da en çok satan otomobiller

Volkswagen Golf’ü takip eden otomobil ise Dacia Sandero oldu. Sandero, Golf ile birlikte tüketiciler tarafından ilgi görmüşe benziyor. Tabii Sandero'ya olan bu ilgilin altında yatan en önemli etkenlerin başında aracın diğerlerine göre uygun fiyatlı olması geliyor. Bahsi geçen dönemde Dacia Sandero’nun satış sayısı 177.953 olarak görünüyor.

DÖRDÜNCÜ SIRADA BİR SUV VAR

Renault Clio ise kendisine üçüncü sırada yer bulmuş. B sınıfı hatchback ailesinin en güçlü üyesi, 175.563 satış ile başarılı bir grafik çizmiş. Dördüncü sıraya geldiğimizde ise sonunda bir SUV modeline rastlıyoruz. Tasarımı ile dikkat çeken Peugeot 2008, böylece sınıfının en iyi temsilcisi olmayı başarıyor. Aracın satış rakamı ise 173.890 olarak görünüyor. Avrupa’nın en çok satılan 10 arabası içerisinde sadece 2 SUV bulunuyor.

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