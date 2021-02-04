2021-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz.

T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir.

Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS’e kaydetmeniz gerekmektedir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

