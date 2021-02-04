HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

2021-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

04.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzunun yayınlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz.

T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir.

Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS’e kaydetmeniz gerekmektedir.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
AÖF sınavları online mı olacak?AÖF sınavları online mı olacak?
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

AKS taban puanı 2021... AKS 2021 ne zaman yapılacak? MEB - Adaylık Kaldırma Sınavı tarihi belli oldu mu?

AKS 2021 ne zaman yapılacak?

2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online/çevrimiçi mi yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde mi, nasıl yapılacak?

AÖF sınavları online mı olacak?

Türk Eğitim-Sen LGS ve YKS tarihlerinin ertelenmesini talep etti

LGS ve YKS tarihleri için flaş talep!

YÖK'ten yüz yüze eğitim hamlesi! Sağlık Bakanlığı'ndan 'acil' görüş istendi

YÖK'ten yüz yüze eğitim hamlesi! Sağlık Bakanlığı'ndan 'acil' görüş istendi

ÖSYM Başkanı açıkladı! YKS başvuruları için önemli duyuru

ÖSYM Başkanı açıkladı! YKS başvuruları için önemli duyuru

2021 STS TIP başvuruları 2021: İşte STS TIP başvuru ekranı linki! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!

STS TIP başvuruları başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.