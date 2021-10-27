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  4. 2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM YKS milli sporcu sonuçları...

2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM YKS milli sporcu sonuçları...

27.10.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Peki 2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 ÖSYM YKS milli sporcu sonuçları...

2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM YKS milli sporcu sonuçları...

2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM açıklaması sonrası adaylar yerleştirme sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Peki 2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

28 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınmış olan 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2021 tarihinde 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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