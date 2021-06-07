2021 YKS ne zaman? Üniversite sınav tarihi için geri sayım başladı

Liseden üniversiteye geçecek olan öğrenciler ve mezunlar eğitim hayatının en önemli sınavlarından biri olan YKS'nin tarihini araştırıyor. YKS, AYT ve TYT'yi kapsar. Öğrenciler 4 yıl boyunca işlenen konulardan YKS'de sorumlu tutulacak. Hayalindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak isteyen öğrenciler uzun bir süre boyunca YKS'ye hazırlandı. Üniversite sınav tarihi için geri sayım başladı. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2021 YKS ne zaman?

2021 YKS NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin ve öğrenci adayının gireceği YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS tarihlerinin yeniden değişmesi beklenmiyor.

YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak karşımıza çıkıyor. AYT ve TYT farklı günlerde yapılacak. TYT sınavı 26 Haziran 2021'de saat 10.15'te yapılacak. İkinci oturun olan AYT sınavı ise 27 Haziran 2021'de 10.15'te gerçekleştirilecek.