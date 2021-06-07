2021 YKS ne zaman? Üniversite sınav tarihi için geri sayım başladı

Liseden üniversiteye geçecek olan öğrenciler ve mezunlar eğitim hayatının en önemli sınavlarından biri olan YKS'nin tarihini araştırıyor. YKS, AYT ve TYT'yi kapsar. Öğrenciler 4 yıl boyunca işlenen konulardan YKS'de sorumlu tutulacak. Hayalindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak isteyen öğrenciler uzun bir süre boyunca YKS'ye hazırlandı. Üniversite sınav tarihi için geri sayım başladı. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2021 YKS ne zaman?
Milyonlarca öğrencinin ve öğrenci adayının gireceği YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS tarihlerinin yeniden değişmesi beklenmiyor.
YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak karşımıza çıkıyor. AYT ve TYT farklı günlerde yapılacak. TYT sınavı 26 Haziran 2021'de saat 10.15'te yapılacak. İkinci oturun olan AYT sınavı ise 27 Haziran 2021'de 10.15'te gerçekleştirilecek.
Üçüncü oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olacak. Yabancı Dil Testi 27 Haziran 2021'de 15.45'te yapılacak.
Herhangi bir aksiliğin yaşanmaması adına sınava katılacak vatandaşların sınav başlamadan 15 dakika önce sınava girecekleri yerde olmaları öneriliyor.
2021 TYT Türkçe konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
İsimler (Adlar)
Sıfatlar (Ön Adlar)
Zamirler (Adıllar)
Zarflar (Belirteç)
Edat, Bağlaç, Ünlem
Fiiler (Eylemler)
Ek Fiil
Fiilimsi
Fiilde Çatı
Cümle Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
2021 TYT Matematik konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
Bölme-Bölünebilme
Ebob-Ekok
Rasyonel Sayılar
Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Çarpanlara Ayırma
Oran – Orantı
Denklem Çözme
Sayı – Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Hareket Problemleri
Karışım Problemleri
Yüzde-Faiz Problemleri
Tablo-Grafik Problemleri
Rutin Olmayan Problemler
Veri
Mantık
Kümeler
Fonksiyonlar
Polinomlar
2021 TYT Geometri konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Açı-Kenar Bağıntıları
Eşlik
Benzerlik
Açıortay
Kenarortay
İkizkenar-Eşkenar Üçgen
Dik Üçgen
Üçgende Alan
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare
Deltoid
Noktanın ve Doğrunun Analitiği
Çemberde Açı ve Uzunluk
Dairenin Çevresi ve Alanı
Dik Prizma
Dik Piramit
2021 TYT Fizik konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Elektrostatik
Mıknatıs
Elektrik Akımı
İş ve Enerji
Kütle Merkezi
Dinamik
Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
Sıvıların Kaldırma İlkesi
Basit Makine
Basınç
Ses
Optik
Isı Ve Sıcaklık
Madde Ve Özellikleri
Kuvvetler
Fiziğin Doğası
2021 TYT Kimya konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Hâlleri
Doğa ve Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
Mol Kavramı
Kimyasal Tepkime Denklemleri
Kimyasal Hesaplamalar
Karışımlar
Karışımların Ayrılması
Asitler, Bazlar, Tuzlar
Kimya Her Yerde
2021 TYT Biyoloji konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Biyoloji Bilimi
Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı
Hücre Zarından Madde Alışverişi
Sitoplazma ve Çekirdek
Canlıların Sınıflandırılması
Hücre Bölünmeleri
Üreme Çeşitleri
Kalıtım
Ekosistem Ekolojisi
2021 TYT Tarih konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Arayış Yılları
Yeniçağ Avrupası
2021 TYT Coğrafya konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve İklim
Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nemlilik ve Yağış
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklimi
Yerin Şekillenmesi
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Su Kaynakları
Topraklar
Bitkiler
Nüfus
Göç
Yerleşmeler
Bölgeler ve Ülkeler
Doğal Afetler
2021 TYT Din konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
İnanç
İbadet
Ahlâk ve Değerler
Din, Kültür ve Medeniyet
Hz. Muhammed (SAV.)
Vahiy ve Akıl
İslam ve Bilim / Anadolu’da İslam
Kur’an’da Bazı Kavramlar
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Güncel Dini Meseleler
Dinler
2021 TYT Felsefe konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Felsefeyi Tanıma
Felsefe ile Düşünme
Varlık Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
2021 AYT Sınavı Konuları PDF ve Soru Dağılımları
2021 AYT Sınavı Konuları
2021 AYT Matematik konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Fonksiyonlar
Polinomlar
2021 AYT Geometri konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Açı-Kenar Bağıntıları
Eşlik – Benzerlik
Açıortay – Kenarortay
İkizkenar-Eşkenar Üçgen
Dik Üçgen
Üçgende Alan
Çokgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare – Deltoid
Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
Dönüşüm Geometrisi
Çemberde Açı ve Uzunluk
Dairenin Çevresi ve Alanı
Dik Prizma
Dik Piramit
Silindir-Koni-Küre
Çemberin Analitiği
2021 AYT Fizik konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Vektörler
Bağıl Hareket
Newton’ın Hareket Yasaları
Sabit İvmeli Hareket
Atışlar
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2021 AYT Kimya konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimi
Periyodik Özellik
Gazlar
Çözeltilerde Derişim
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
Redoks
Piller
Elektroliz
Karbon Kimyasına Giriş
Hidrokarbonlar
Alkoller ve Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler ve Esterler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
2021 AYT Biyoloji konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Genetik Şifre-Protein Sentezi
Fotosentez – Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
2021 AYT Edebiyat konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
Edebî Bilgiler
Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Edebî Akımlar
Tanzimat Edebiyatı
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
Millî Edebiyat
Cumhuriyet Şiiri
Cumhuriyet Romanı
Cumhuriyet Dönemi
Dünya Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatı
Eser Özetleri
2021 AYT Tarih konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Atatürk’ün Ölümü
2021 AYT Coğrafya konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Nüfus
Uluslararası Ulaşım Hatları
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
2021 AYT Din Kültürü konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kuran ve Yorumu
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
2021 AYT Felsefe konu dağılımı aşağıdaki gibidir:
Felsefe’nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
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