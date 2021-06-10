YKS tarihi yaklaşıyor. YKS'nin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca liseli, mezun veya üniversite adayı YKS'nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Sınav giriş yerleri açıklandı. Peki 2021 YKS sınav tarihi ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2021 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN? YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AYT, TYT ve YDT sınav günleri aşağıdaki gibidir:

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021'de yapılacak.

2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran 2021'de yapılacak.

2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE YERLERİ AÇIKLANDI

Başvurusunu tamamlayan üniversite adayları heyecanla sınav giriş belgesine ilişkin gelecek açıklamayı beklemekteydi. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından duyuru şeklinde yapıldı. ÖSYM, sınav giriş yerlerinin tamamlandığını duyurdu.

Peki öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl görüntüleyebilir? Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ÖSYM, sınava girecek adayları Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, 10 Haziran 2021 saat 09.00'dan itibaren alabilecekleri ifade edildi. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile söz konusu belgeyi alabilecekler.