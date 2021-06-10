YKS tarihi yaklaşıyor. YKS'nin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca liseli, mezun veya üniversite adayı YKS'nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Sınav giriş yerleri açıklandı. Peki 2021 YKS sınav tarihi ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
AYT, TYT ve YDT sınav günleri aşağıdaki gibidir:
2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021'de yapılacak.
2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran 2021'de yapılacak.
2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak.
Başvurusunu tamamlayan üniversite adayları heyecanla sınav giriş belgesine ilişkin gelecek açıklamayı beklemekteydi. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından duyuru şeklinde yapıldı. ÖSYM, sınav giriş yerlerinin tamamlandığını duyurdu.
Peki öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl görüntüleyebilir? Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ÖSYM, sınava girecek adayları Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, 10 Haziran 2021 saat 09.00'dan itibaren alabilecekleri ifade edildi. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile söz konusu belgeyi alabilecekler.
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/VunubMvmD8 pic.twitter.com/50wY0gGzOp— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 10, 2021
Açıklamaların devamında sınava girecek öğrenciler için iki önemli duyuru yapıldı. Söz konusu duyuruda sınav yerine geç kalan öğrencilerin sınav binasına alınmayacağı ifade edildi. Sınav günü herhangi bir aksilik yaşanmaması adına sınav yerine erkenden gidilmesi gerekmektedir.
Duyuruda, 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.
Aynı zamanda 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için üniversite adaylarının 15.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecekleri aktarıldı.
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