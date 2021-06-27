2021 YKS soru ve cevapları yayınlandı! İşte ÖSYM'nin yayınladığı 2021 YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı...

26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği YKS 2021 sınavı dün ve bugün düzenlendi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2021 soruları ve cevap anahtarı 3 oturumun da bitmesinin sonrasında ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Peki 2021 YKS soru ve cevap anahtarına nasıl erişilir?

2021 YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI! İŞTE SORU KİTAPÇIĞI...

ÖSYM tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün düzenlenmişti. ÖSYM Başkanı Aygün konuyla ilgili, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır." şeklinde konuştu. TYT oturumu sonrasında bugün 27 Haziran tarihinde 2021 AYT oturumu da gerçekleşti.

Toplamda 3 oturum sonrası YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanmış olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanmış olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmekte.

2021 YKS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ



