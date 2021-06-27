2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tamamlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2021 Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı tamamlandı.

Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT’de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

Sınav görevlileri, sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, saat 05.00-19.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ise, Corona virüsü salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbirler aldı.

Sınav binaları dezenfekte edildi. YKS’nin her oturumunda adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse alınmadı.

ÖSYM, YKS sınav sonuçlarını 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklayacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

